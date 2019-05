Antoine Griezmann is er klaar mee: ‘Het is geen mening, maar een misdaad'

Antoine Griezmann is klaar met homofobie in de voetbalwereld. De 28-jarige aanvaller van Atlético Madrid, die los Colchoneros komende zomer na een jarenlange dienstverband gaat verlaten, siert de cover van het Franse tijdschrift TÊTU met daarop de titel: 'Homofobie in het voetbal, het is genoeg'.

"Homofobie is geen mening, maar een misdaad", aldus Griezmann in het tijdschrift. "Als een speler homofobe opmerkingen maakt op het veld, zou ik die wedstrijd staken omdat dit moet veranderen. Het klopt dat stadions niet bijzonder gastvrij zijn voor homoseksuelen, er zijn soms zelfs homofobe gezangen, maar in deze tijd is dat onaanvaardbaar."

De aanvaller steunt collegavoetballers die openlijk voor hun homoseksualiteit willen uitkomen. "Als een homoseksuele voetballer uit de kast wil komen, heeft hij misschien niet alle spelers van de Franse ploeg aan zijn zijde, maar mij zeker wel", zegt Griezmann. "Mensen bij clubs, de Franse voetbalbond en de Ligue 1 moeten dit onderwerp serieus nemen. Voetbal is een mooie sport, maar we moeten af van dat homofobe imago."

Het onderwerp gaat Griezmann persoonlijk aan het hart. "Sinds enkele weken ben ik een vader van twee. Het is aan ons, ouders, om onze kinderen groot te brengen in een minder homofobe en seksistische wereld", vertelt de Fransman, die blij is met zijn homoseksuele fans. "Hoe meer, hoe beter", lacht hij. "Ik vind die gedachte erg geruststellend."