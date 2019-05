Juventus weet niets van geruchten: ‘Zelfs niet aan hem gedacht’

Juventus heeft geen contact opgenomen met Josep Guardiola, zo laat Fabio Paratici weten aan DAZN. Volgens de sportief directeur van la Vecchia Signora zijn de geruchten over de komst van de manager van Manchester City niet op waarheid berust. "We hebben zelfs niet aan hem gedacht", aldus de directeur.

"Het is een vreemde wereld, dit", vervolgt Paratici, die ontkent dat er ooit contact is opgenomen met Guardiola en er al een akkoord ligt, zoals eerder door enkele media werd beweerd. "We hebben nooit contact gehad met Guardiola en nooit aan hem gedacht. Hij heeft een contract, dus al deze geruchten zijn enorm vreemd. Maar we weten dat de voetbalwereld zo is en we moeten dat accepteren."

Juventus, waar trainer Massimiliano Allegri vertrekt, wordt naast Guardiola in verband gebracht met Maurizio Sarri van Chelsea, Tottenham Hotspur's Mauricio Pochettino, Simone Inzaghi van Lazio en Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic. "We hebben duidelijke ideeën over de toekomst, maar totdat alle competities zijn afgelopen, past het om ons rustig te houden, uit respect voor iedereen", zegt Paratici.

Behalve de Serie A, die zondag ten einde komt, staan alleen de finale van de Europa League en Champions League nog op het programma. Dat Paratici wil wachten tot alle competities ten einde zijn, voedt de geruchten dat Juventus zijn pijlen richt op Sarri, die met Chelsea de Europa League-finale speelt, of Pochettino, die met Tottenham in de Champions League-finale staat.