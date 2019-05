Sunderland profiteert niet van megablunder en loopt in extremis promotie mis

Charlton Athletic heeft zondagmiddag in de finale van de League One Play-Offs met 2-1 gewonnen van Sunderland en keert door de nipte zege terug in de Championship. Het elftal van manager Lee Bowyer trok de eindstrijd op Wembley ver in blessuretijd naar zich toe, doordat Patrick Bauer de winnende treffer aantekende en de Duitse aanvaller the Black Cats in rouw dompelde. Na twee opeenvolgende degradaties is dit dus opnieuw een flinke tegenvaller voor Sunderland.

Sunderland kende nog wel een droomstart op Wembley, al was daar wel de hulp van Charlton voor nodig. Een terugspeelbal van Mouhamadou-Naby Sarr in de vijfde minuut werd volledig verkeerd ingeschat door doelman Dillon Phillips, waarna de bal in het lege doel verdween: 0-1. De Londense formatie, met Anfernee Dijksteel aan de rechterkant van de verdediging, toonde veerkracht en kwam tien minuten voor het rustsignaal langszij dankzij een treffer van Ben Purrington. De van Rotherham United gehuurde verdediger tikte de bal bij de tweede paal binnen.

De door Celtic aan Sunderland verhuurde Lewis Morgan was tien minuten na de hervatting dicht bij een hernieuwde voorsprong voor de op papier uitspelende ploeg, maar zijn eerste aanname liet de Schotse vleugelaanvaller in de steek, waardoor de goede mogelijkheid in rook opging. Met de entree van routinier Aiden McGeady werden de aanvallende intenties van manager Jack Ross kracht bijgezet. De aanvalsdrift leverde Sunderland echter geen tweede treffer op in de spannende slotfase.

In extremis ging het alsnog helemaal mis voor Sunderland. Net toen beide supportersgroepen zich al hadden verzoend met extra speeltijd op Wembley, sloeg Bauer keihard toe. Het elftal van Ross was mentaal geknakt en niet bij machte om alsnog een verlenging uit het vuur te slepen. Na het laatste fluitsignaal werd de promotie van Charlton uitbundig gevierd door spelers en fans.