Juventus wil Dybala en Alex Sandro in deal betrekken

David Silva heeft zijn laatste wedstrijd namens Manchester City mogelijk al gespeeld. De middenvelder overweegt sterk om op een aanbieding uit Qatar, waar hij ruim dertien miljoen euro kan gaan verdienen, in te gaan. (The Sun)

Manchester City heeft overigens ook al een vervanger van de Spanjaard op het oog. De door AS Monaco aan Leicester City verhuurde Youri Tielemans wordt gezien als een geschikte opvolger. (The Sun)