‘Kevin Strootman krijgt slecht nieuws in persoonlijk gesprek met voorzitter’

Kevin Strootman kwam afgelopen zomer voor 25 miljoen euro als een grote aankoop binnen bij Olympique Marseille, maar het eerste seizoen van de middenvelder in Zuid-Frankrijk werd geen onverdeeld succes. De 43-voudig international van het Nederlands elftal slaagde er niet in om een stempel op het spel van zijn ploeg te drukken en moest met les Olympiens genoegen nemen met een teleurstellende vijfde plek in de Ligue 1.

Trainer Rudi Garcia maakte bovendien onlangs bekend uit het Stade Vélodrome te gaan vertrekken en die beslissing lijkt nu slecht uit te pakken voor Strootman. De oefenmeester kende de middenvelder nog van hun gezamenlijke tijd bij AS Roma en Garcia was de doorslaggevende factor in de keuze van Marseille om vol voor de komst van Strootman te gaan.

Met het vertrek van de coach heeft Strootman echter nog maar weinig medestanders over binnen de club en RMC Sport bericht zondag dat hij inmiddels een persoonlijk gesprek heeft gehad met voorzitter Jacques-Henri Eyraud. De preses heeft hem tijdens die ontmoeting laten weten dat hij, eventueel op huurbasis, op zoek mag naar een nieuwe club.

Strootman drukt met zijn hoge salaris namelijk behoorlijk zwaar op de begroting en het is de club er veel aan gelegen om hem voor aankomend seizoen uit het salarishuis te kunnen schrappen. Vanuit Engeland is er naar verluidt de nodige interesse in zijn diensten: Manchester United zou hem beschouwen als een geschikte opvolger van Ander Herrera, terwijl ook Everton en West Ham United worden genoemd.