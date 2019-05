Klaas-Jan Huntelaar toont imposante vangst; vertederende vakantie Ron Vlaar

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

We beginnen met een foto die Klaas-Jan Huntelaar afgelopen weekeinde deelde op Instagram. De aanvaller van Ajax is kennelijk een fervent visser en toont vol trots zijn vangst van de dag.

Het was het weekend van de Grand Prix van Monaco en veel voetballers houden van autosport. Een groot aantal sterren verzamelde zich de afgelopen dagen in het Franse prinsdom (swipe naar rechts!).

Voormalig Feyenoorder John Guidetti was het afgelopen weekend met zijn partner Sanna Dahlström aanwezig op een trouwerij.

Ook Mitchell van Bergen (sc Heerenveen) en Isco (Real Madrid) brachten tijd door met vriendinlief (swipe naar rechts!).

Ook de afgelopen dagen deelden de voetballers tal van vakantiefoto’s op social media. Julian Weigl vertoeft samen met Borussia-Dortmund ploeggenoot Manuel Akanji op het Griekse elite-eiland Mykonos, terwijl PSV’er Bart Ramselaar naar New York is vertrokken.

Veruit de mooiste vakantiefoto werd echter gedeeld door Ron Vlaar. De verdediger van AZ hield het relatief bescheiden met een weekendje bij het Hof van Saksen in Drenthe. "Heerlijke dagen gehad in het Hof van Saksen. Van alles gedaan zoals footgolf, midgetgolf, bowlen en vooral zwemmen, heel veel zwemmen… Wel 104 of 105 keer van de wildwaterglijbaan gegaan, ben de tel kwijtgeraakt", schrijf Vlaar, die besluit met ‘papadagen’ en ‘waterpret’. Vertederend (swipe naar rechts!).