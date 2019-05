Van Persie onder de indruk: ‘Hij heeft me ooit het mooiste compliment gegeven’

Robin van Persie was als speler van Arsenal en Manchester United elf jaar actief in de Premier League en speelde in die tijd veel grote wedstrijden. De inmiddels gestopte aanvaller, die zijn carrière onlangs afsloot bij Feyenoord, volgt de Engelse competitie nog altijd op de voet en kan op dit moment bijzonder genieten van het Liverpool van Jürgen Klopp. De voormalig Oranje-international speelde in het verleden al eens tegen een ploeg van de Duitse oefenmeester en kreeg toen een mooi compliment.

“Ik heb me nooit een echte spits gevoeld, eerder een 9,5. Ik vulde het in op mijn eigen manier. Jürgen Klopp heeft me ooit het mooiste compliment gegeven. ‘Ik heb nooit een speler gezien die op drie posities tegelijk speelt.’ Was uit tegen Borussia Dortmund. Ik zakte in, trok naar de zijkanten, was in de spits te vinden. En de ploeg paste zich aan mij aan, ze speelden echt voor míj. Zodoende kon ik scoren en excelleren”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International.

Van Persie heeft ook mooie woorden over voor Klopp. De 35-jarige oud-spits is onder de indruk van de manier waarop Liverpool altijd druk houdt op de tegenstander: “Ze spelen met vier achterin en daarvoor twee blokken van drie en die twee blokken dekken elkaar constant in de rug. Mooi te zien hoe dat dan samenwerkt, daarin moeten bergen werk zitten, dat kán niet anders.”

“Ze moeten vertrouwen hebben in elkaar, die spelers. Als er eentje gaat, moet de ander wel in zijn rug zitten, en bij hem weer een ander in de rug.” Van Persie ziet dat the Reds zich als een ‘accordeon’ over het veld bewegen: “Het moet voor Klopp toch ook gaaf zijn te zien dat zijn filosofie echt in die ploeg zit. Dat geldt ook voor het Manchester City van Josep Guardiola, dat speelt weer op een andere manier, met korte combinaties en positiespel. Ik geniet van allebei.”