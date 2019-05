‘Juve gaat voor deal van vijf miljoen na afwijzingen Guardiola en Pochettino’

Juventus maakte onlangs bekend dat Massimiliano Allegri na dit seizoen vertrekt uit het Allianz Stadium en sindsdien passeerden een aantal namen van mogelijke vervangers de revue. Josep Guardiola en Mauricio Pochettino werden in eerste instantie door de Italiaanse pers tot favorieten gebombardeerd, maar zij hebben inmiddels laten weten bij respectievelijk Manchester City en Tottenham Hotspur te willen blijven.

De opvolger van Allegri lijkt echter alsnog uit de Premier League te komen, daar Maurizio Sarri nu geldt als de voornaamste kandidaat om naar Turijn te verhuizen. De Italiaan staat pas een jaar aan het roer bij Chelsea, maar kan daar niet op de onverdeelde steun van de clubleiding rekenen. Clubeigenaar Roman Abramovic zou er nog altijd niet van overtuigd zijn dat de Italiaan de juiste trainer is voor zijn club en het gonst dan ook al maanden van de geruchten over een vertrek van Sarri.

Volgens Tuttosport kan Chelsea-directeur Marina Granovskaia echter wel voor problemen in de onderhandelingen zorgen. Juventus zou er daarom over nadenken om zaakwaarnemer Fali Ramadani in te zetten in de gesprekken. Hij zorgde er vorig jaar voor dat Sarri uiteindelijk weg kon bij Napoli nadat hij daar eerder op non-actief werd gesteld. Sportitalia voegt daaraan toe dat een compensatie van vijf miljoen euro aan Chelsea de onderhandelingen het beslissende zetje zou kunnen geven.

Met Simone Inzaghi van Lazio en Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic als outsiders geldt Sarri volgens diverse Italiaanse media nu als de favoriet om bij Juventus aan de slag te gaan. De oefenmeester hoopt een eventuele terugkeer naar Italië bovendien aan te kunnen grijpen om een flinke salarisverhoging af te dwingen. Sport Mediaset weet namelijk te melden dat de zestigjarige trainer bijna een verdubbeling van zijn jaarloon wil: nadat hij van 1,4 miljoen euro per jaar bij Napoli naar 3,5 miljoen bij Chelsea ging, vraagt hij La Vecchia Signora nu om een gage van 6 miljoen per jaar.