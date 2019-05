De Jong zoekt oplossing: ‘We kunnen niet zijn kop eraf hakken, dat mag niet’

De Graafschap deed zaterdagavond uitstekende zaken in de strijd om lijfsbehoud door op bezoek met Sparta Rotterdam met 1-2 te winnen. Het leek er lang op dat de Superboeren geen positief resultaat over zouden houden aan het bezoek aan Het Kasteel, daar de thuisploeg al vroeg op voorsprong kwam en vervolgens nog een aantal goede kansen om zeep hielp. Vooral Lars Veldwijk maakte een gedreven indruk en trainer Henk de Jong moest constateren dat hij voor flinke problemen in de verdediging van de Achterhoekers zorgde.

“We wisten dat hij het ons lastig zou maken, maar we kregen het steeds beter onder de knie. We gaan zondag nog een keer naar de beelden kijken om te zien wat we beter kunnen doen. Het ging uiteindelijk wel beter, maar wij kwamen niet tot veel kansen. Sparta speelt een beetje zoals FC Utrecht. Het stond goed”, reageerde de trainer na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports.

De Graafschap was in de eerste helft de onderliggende partij, maar dat leidde niet tot extra zorgen bij De Jong: “Het was niet zo slecht als dat we dachten, dat heb ik in de rust ook gezegd. En de goal viel ook. We moesten Veldwijk in bedwang houden en voorin het geduld bewaren. Er is opluchting, maar we zijn er nog niet.”

De oefenmeester weet nog niet of hij dinsdag, als de return van de Keuken Kampioen Play-Offs op De Vijverberg op het programma staat, de zaken anders aan gaat pakken: “We hebben deze wedstrijd gewonnen. Ik weet niet of de mensen dat door hebben, maar volgens mij is het 1-2 geworden. Die Veldwijk blijft lastig. We kunnen niet zijn kop eraf hakken, want dat mag niet. Dat moeten we iets beter doen en dan zullen we zelf ook kansen krijgen.”