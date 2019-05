Arjen Robben: ‘Ik besef nog niet helemaal dat alles nu voorbij is’

Arjen Robben maakte enige tijd geleden bekend na dit seizoen te vertrekken bij Bayern München en de voormalig Oranje-international kreeg in de afgelopen week een prachtig afscheid bij der Rekordmeister. Nadat vorig weekend op de laatste speeldag de Duitse landstitel veilig werd gesteld, pakte Bayern zaterdag ten koste van RB Leipzig ook nog eens de DFB-Pokal.

Robben kwam, net als vorig weekend, als invaller in het veld in de finale en hij trof in de slotfase zelfs nog bijna doel in de uiteindelijk met 0-3 gewonnen eindstrijd. Dat hij opnieuw geen basisplaats kreeg van trainer Niko Kovac mocht de pret na afloop niet drukken: “Als het afgelopen week niet gebeurt, dan nu ook niet”, reageerde hij voor de camera van FOX Sports.

“Maar het was prima zo. Ik heb geprobeerd er een mooie invalbeurt van te maken.” Robben scoorde als invaller wel in de kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en hij had daarna even nodig om bij te komen: “Het vreet zo veel energie, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. De eerste dagen erna was ik helemaal gesloopt en leeg. Maar ik vond natuurlijk wel weer nieuwe energie. Ik heb me opgeladen voor een laatste, mooie finale.”

De 35-jarige Robben werd de afgelopen maanden onder meer in verband gebracht met een terugkeer bij FC Groningen of PSV, maar hij heeft naar eigen zeggen nog geen knopen doorgehakt over zijn toekomst: “Eerst nog een keer feestvieren met de ploeg. Ik besef nog niet helemaal dat alles nu voorbij is. Dat zal ook wel een paar dagen duren. Zoals nu en vorige week voel ik me nog zo goed en zo lekker. Ik heb er nog zo veel plezier in. Komende week moet ik de balans opmaken en kijken wat we gaan doen.”