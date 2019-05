‘Valverde heeft een contract en deze nederlaag is niet zijn schuld’

Barcelona maakte tot voor kort nog kans op drie prijzen, maar door de nederlaag tegen Liverpool in de halve finales van de Champions League en de verloren Copa del Rey-finale van zaterdagavond tegen Valencia (1-2) moeten de Catalanen genoegen nemen met ‘slechts’ de landstitel. Onder de achterban van de Spaanse grootmacht klinkt er veel gemor over de werkwijze van trainer Ernesto Valverde, die echter niet lijkt te hoeven vrezen voor zijn baan na de tegenvaller in de beker.

“Ik heb altijd gezegd dat Ernesto een contract heeft voor aankomend seizoen, hij is de trainer. Ik moet er vandaag (zaterdag, red.) ook bij zeggen dat ik niet denk dat deze nederlaag zijn schuld is”, was de reactie van voorzitter Josep Maria Bartomeu tegenover verslaggevers na de verloren finale. “Dit is niet het juiste moment om uit te leggen wat we gaan doen. We moeten de fans bedanken voor hun steun en hen vertellen dat we het seizoen eindigen met een prijs, eentje die erg belangrijk is voor de club.”

“Het mocht niet zo zijn dat we ook de beker wonnen, maar we gaan verder en er zullen altijd veranderingen plaatsvinden. Dit is echter niet het moment om daarover te beginnen. Dit seizoen is niet mislukt. Het was niet opmerkelijk of geweldig, maar het was alsnog een erg goed seizoen omdat het winnen van de landstitel altijd ons doel is. We hebben gevochten in de bekerfinale, we hebben de halve finale van de Champions League gehaald. We proberen altijd kans op prijzen te houden tegen het einde van het seizoen en uiteindelijk hebben we twee wedstrijden verloren.”

Valverde zelf reageerde teleurgesteld na de nederlaag in het Benito Villamarín: “Als je me de keus had gegeven tussen verliezen in de kwartfinale of verliezen in de finale, zou ik de finale hebben gekozen. Als ik tussen de kwartfinales van de Champions League of de halve finales had kunnen kiezen, koos ik de halve finales. Deze wedstrijd was niet hetzelfde als die tegen Liverpool. We mogen blij zijn met de landstitel. We hadden verder doelen die onbereikbaar bleven voor ons. We wilden alles winnen, dat zit in het bloed van een winnaar, maar er moet natuurlijk ook altijd iemand verliezen.”