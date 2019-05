Sparta-supporter valt van tribune tijdens opstootje op Het Kasteel

Een supporter is zaterdagavond lelijk ten val gekomen tijdens een schermutseling na afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en De Graafschap in de Keuken Kampioen Play-Offs. De thuisploeg ging door een late penalty van Youssef El Jebli met 1-2 onderuit en enkele supporters van Sparta wilden daarop verhaal halen bij meegereisde fans van de Superboeren.

Stewards van Sparta en De Graafschap en politieagenten hebben daarop een poging gedaan om de groepen uit elkaar te halen. De Rotterdamse club meldt via de officiële kanalen dat een supporter van de thuisspelende club in het aansluitende 'duw- en trekwerk' uit balans raakte en van de hoofdtribune af viel.

De fan is na zijn val meteen naar het ziekenhuis vervoerd, waar letsel aan de enkel is geconstateerd. Sparta laat weten dat de directie van de club inmiddels een bezoek heeft gebracht aan de gewonde fan en dat er een onderzoek ingesteld zal worden naar de toedracht. De return tegen De Graafschap staat voor aankomende dinsdag op het programma in Doetinchem.