Valencia stunt en onttroont Barcelona na vijf jaar als bekerwinnaar

Barcelona heeft de Copa del Rey zaterdagavond aan Valencia moeten laten. De ploeg van Ernesto Valverde verloor verrassenderwijs met 1-2 en daarom kent het bekertoernooi voor het eerst sinds 2014 een andere winnaar dan Barcelona. Valencia won de prijs in 2008 voor het laatst en heeft de Copa del Rey nu acht keer gewonnen. Bij Barcelona stond Jasper Cillessen onder de lat; het was mogelijk zijn laatste wedstrijd in dienst van de grootmacht.

De jacht op de vierde dubbel in vijf seizoenen bleek al gauw een zwaardere opgave dan vooraf gehoopt. In de vijfde minuut was Clément Lenglet niet bij de les en nam Kévin Gameiro de bal over, alvorens Rodrigo te bedienen. Hij liet Cillessen kansloos, maar Gerard Piqué haalde zijn inzet ternauwernood weg op de lijn. Halverwege de eerste helft was het Gameiro zelf die de score opende. José Gayá ontving een lange bal en bediende Gameiro, die Jordi Alba het bos in stuurde en snoeihard langs Cillessen schoot.

Het werd nog erger voor Barça. Na ruim een halfuur werd Carlos Soler door Dani Perejo weggestuurd aan de rechterflank, was hij Alba te snel af en bracht hij de bal voor bij Rodrigo, die van dichtbij de 0-2 tegen de touwen kopte. Voor het eerst sinds 1952 kreeg Barcelona twee doelpunten om de oren in de finale van de Copa del Rey; ook destijds was Valencia de tegenstander en toen won Barcelona nog met 4-2. Barcelona gaf zich ook ditmaal niet gewonnen en kwam dichtbij via Lionel Messi, maar doelman Jaume Domènech strekte zich volledig en met succes.

Drie minuten na de rust liet Gonçalo Guedes na om de finale al voortijdig te beslissen: Cillessen zag een poeier van de Portugees net naast het doel zeilen. Aan de overzijde trof Messi vervolgens de paal na een briljante passeerbeweging met de buitenkant van de linkervoet. Twintig minuten voor tijd mikte Gerard Piqué maar net naast, voordat Messi alsnog voor de aansluitingstreffer zorgde in de rebound na een kopbal van Lenglet. Voor het eerst op de avond liet het thuispubliek zich gelden, in de hoop op een comeback, maar Valencia hield stand in de slotfase en pakte voor het eerst in elf jaar de Copa del Rey.