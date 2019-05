Robben neemt met DFB-Pokal afscheid van Bayern München

Arjen Robben en Franck Ribéry hebben in hun laatste wedstrijd voor Bayern München een prijs toegevoegd aan hun palmares. De aanvallers maakten zaterdag in de finale van de DFB-Pokal tegen RB Leipzig hun entree als invaller; ze wisten niet te scoren, maar Bayern won wel met 0-3. Der Rekordmeister wint de beker voor het eerst sinds 2016 en legt beslag op de dubbel in Duitsland.

De eerste helft in het Olympiastadion in Berlijn kende twee gezichten. Leipzig trok aanvankelijk verrassend fel van leer en zette druk op de ploeg van Niko Kovac. Het leidde tot een vroege kopkans voor Yussuf Poulsen, die van dichtbij op Manuel Neuer stuitte. De keeper werkte de bal ternauwernood tegen de lat. Bayern had moeite om van de eigen helft te komen, maar greep na een klein halfuur toch de leiding. Na een lage voorzet van David Alaba moest Robert Lewandowski zich strekken om bij de bal te kunnen, waarna hij op fraaie wijze raak wist te koppen.

Na het doelpunt opereerde Leipzig voorzichtiger dan ervoor: de nummer drie van het reguliere Bundesliga-seizoen leek bang om de schade verder te laten oplopen. Dankzij goed keeperswerk van Péter Gulácsi bleken kansen in het slot van de eerste helft van Bayern niet fataal voor Leipzig. Enkele minuten na de rust volgde een gigantische kans voor de withemden, toen Emil Forsberg plots mocht afstormen op Neuer. De Zweed speelde de bal echter iets te ver voor zich uit en vervolgens kreeg de doelman een voet en een hand tegen de inzet van Forsberg.

Bayern probeerde het tempo na de rust uit de wedstrijd te halen. Leipzig zocht de aanval, maar moest oppassen voor de counter van de grootmacht. Zo bracht Gulácsi redding op een schot van Lewandowski na een razendsnelle uitbraak. Aan de overzijde was Leipzig heel dicht bij een treffer: Niklas Süle haalde een schot van Timo Werner weg voor de lijn. Achttien minuten voor tijd maakte Robben als invaller zijn entree, maar het was Kingsley Coman die de show stal door een bal van Joshua Kimmich fraai mee te nemen lagns zijn bewaker en raak de schieten. In een één-op-één-situatie zorgde Lewandowski met een stift voor de eindstand. Een minuut voor tijd liet Robben een enorme kans met het rechterbeen onbenut.