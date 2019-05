Dost scoort en faalt in zenuwslopende finale Taça de Portugal

Sporting Portugal heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Taça de Portugal. In de finale van het belangrijkste bekertoernooi van Portugal won de ploeg van Marcel Keizer na een strafschoppenserie van FC Porto. Bas Dost scoorde in de verlenging, maar in de laatste seconde dwong Porto een penaltyserie af (2-2). Een misser van Dost werd Sporting daarin niet fataal: 5-4. Voor Keizer is het de tweede prijs van het seizoen, na het winnen van de Taça da Liga.

Bij Sporting begon Nemanja Gudelj in de basis, maar moest Dost aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol: de Braziliaan Luiz Phellype kreeg in de punt van de aanval de voorkeur van Keizer. De Nederlandse oefenmeester zag zijn ploeg prima aan de wedstrijd beginnen in Estádio Nacional in Oeiras, maar moest toezien hoe Porto gaandeweg het heft in handen nam. Moussa Marega leek os Dragões halverwege de eerste helft aan de leiding te brengen, maar het doelpunt van de Malinees werd na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) afgekeurd vanwege buitenspel.

Porto bleef domineren en wist het krachtsverschil op slag van rust alsnog uit te drukken in een voorspong. Héctor Herrera bracht de bal na een afgeslagen vrije trap in de doelmond van Sporting, waar Tiquinho Soares op onorthodoxe wijze wist te scoren: 0-1. Het doelpunt drie minuten voor rust was een hard gelag voor Sporting, maar de ploeg van Keizer wist nog in de eerste helft langszij te komen. Sterspeler Bruno Fernandes beproefde vanaf ongeveer zestien meter zijn geluk, waarna de bal via Porto-middenvelder Danilo Pereira in het doel belandde: 1-1.

Direct na de onderbreking kreeg Porto een uitstekende mogelijkheid om zijn voorsprong in ere te herstellen, maar een poging van Soares belandde op de paal. Porto begon sterk aan het tweede bedrijf, maar Sporting bleef kranig op de been. Een kwartier voor tijd mocht Dost als invaller zijn rentree maken: de Nederlandse spits loste Abdoulay Diaby af. Sporting was in de tweede helft in aanvallend opzicht onmachtig en ontsnapte kort na de komst van Dost opnieuw, doordat Herrera naliet om gestuntel van doelman Renan Ribeiro af te straffen. Porto maakte veruit de meeste aanspraak op een winnende treffer in de reguliere speeltijd, maar kon een verlenging uiteindelijk niet voorkomen.

In de verlenging leek de entree van Dost doorslaggevend te worden. Er was een ongelukkige rol weggelegd voor verdediger Felipe van Porto, die een lange bal van Marcos Acuña verlengde met de knie en daarmee onbedoeld Dost in stelling bracht om van dichtbij aan te tekenen voor de 2-1. Renan voorkwam vervolgens dat Adrián de wedstrijd weer in evenwicht bracht. De zege leek binnen voor Sporting, maar in de blessuretijd van de verlenging maakte Felipe er 2-2 van en daarom was een strafschoppenserie noodzakelijk. Daarin trof Dost de lat, maar namens Porto faalden Pepe en Fernando.