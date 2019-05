RAC1: De Ligt na ‘onberispelijk voorstel’ heel dicht bij Man United

Matthijs de Ligt is hard op weg naar Manchester United, zo claimt RAC1 zaterdagavond. Het Spaanse radiostation pakt uit met het nieuws dat de Premier League-club een 'onberispelijk voorstel' heeft gedaan aan de verdediger van Ajax. De Ligt is 'heel dicht bij' een overstap naar the Red Devils, zo luidt de berichtgeving.

De Ligt zou met een transfer naar Manchester een verrassende keuze maken, daar Barcelona en Liverpool het meest nadrukkelijk met de aanvoerder van Ajax in verband werden gebracht. SPORT meldde donderdag echter wel dat Manchester United zich heeft gemeld met een contractvoorstel met daarin een jaarsalaris van veertien miljoen euro. De Ligt zou daarmee na Alexis Sánchez en Paul Pogba de bestbetaalde speler van de club worden.

Als De Ligt inderdaad voor Manchester United kiest, dan is dat een flinke klap voor Manchester City en Barcelona. De regerend kampioen van Engeland ziet de concurrent annex stadsrivaal sterker worden, terwijl de kampioen van Spanje aanvankelijk de beste papieren leek te hebben voor zijn komst. Zaakwaarnemer Mino Raiola bereikte in april al een akkoord met Barcelona, maar wilde de onderhandelingen over het salaris opnieuw openen na de successen van Ajax in de Champions League. Daar wilde Barcelona niet aan meewerken.

Barcelona, dat zich voor komend seizoen al versterkte met Frenkie de Jong, hoopte dat het kunnen samenspelen met Lionel Messi en De Jong de verdediger van Ajax uiteindelijk over de streep zou trekken om toch voor Barcelona te kiezen. Hoewel een transfer naar Barcelona nog steeds een optie is, lijkt de tactiek van de Catalanen niet succesvol. In Spanje wordt er steeds sterker rekening mee gehouden dat de toekomst van De Ligt op Old Trafford ligt.