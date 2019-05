‘ADO gaat voor recordtransfer na interesse uit Engeland, Duitsland en Spanje’

Wilfried Kanon mag volgens The Sun nog steeds dromen van een transfer naar een topcompetitie. Volgens de Engelse krant staat de verdediger van ADO Den Haag in de belangstelling van clubs uit de Premier League, de Bundesliga en LaLiga. Kanon lijkt zijn laatste wedstrijd voor ADO al te hebben gespeeld.

The Sun bracht Kanon in oktober vorig jaar in verband met Crystal Palace en beweert zaterdag dat de Londenaren nog steeds interesse hebben, evenals Everton. De meest serieuze belangstelling uit de Premier League zou echter komen van Leicester City, Newcastle United en Southampton. Verder worden Schalke 04, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Real Betis en Getafe genoemd als clubs die Kanon in de gaten houden.

Kanon bereidt zich momenteel met Ivoorkust voor op de Afrika Cup en krijgt op dat toernooi de kans om zich nog nadrukkelijker in de kijker te spelen. Hoewel zijn contract in Den Haag doorloopt tot de zomer van 2022, zou ADO al vrede hebben gesloten met het vertrek van de mandekker. Wel wil de Eredivisionist een bedrag van 3 miljoen pond ontvangen, omgerekend 3,4 miljoen euro, aldus de boulevardkrant.

Met die transfersom zou Kanon de duurste speler ooit worden van ADO. Vorig jaar vertrok Björn Johnsen voor ruim twee miljoen euro naar AZ en daarmee is hij momenteel recordhouder. Kanon heeft zes seizoenen bij ADO achter de rug, waarin hij 119 competitiewedstrijden speelde. Daarvan waren er dertig in de afgelopen jaargang. Kanon speelde tevens al 34 interlands voor Ivoorkust.