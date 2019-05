Analisten prijzen revelatie Play-Offs: ‘Een echte straatvoetballer, dat zie je’

RKC Waalwijk is nog maar twee duels verwijderd van de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim rekende in de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs al af met NEC en Excelsior en stuit nu in de finale op Go Ahead Eagles. Anas Tahiri is tijdens de Play-Offs een van de opvallendste spelers van RKC en kan zaterdagavond voorafgaand aan het eerste duel met Go Ahead rekenen op de complimenten van Kees Kwakman en Hans Kraay junior.

De 24-jarige middenvelder vormt aan de linkerkant van RKC een 'driehoek' met Paul Quasten en Emil Hansson. "Hij is echt een fijne voetballer. Wat hij heel vaak doet is de bal inspelen en meteen doorbewegen. Die linkerkant van RKC is heel dynamisch. Het is heel leuk om die driehoek op links aan het werk te zien", is Kwakman bij FOX Sports complimenteus over de Belgische middenvelder, die sinds dit seizoen voor RKC speelt en daarvoor in België Lierse SK diende.

Tahiri blonk tegen zowel NEC als Excelsior uit met sterk spel én een assist. "Hij is echt een straatvoetballer, dat zie je wel aan de manier waarop hij beweegt", vervolgt Kwakman zijn lofzang. "Hij heeft van alle spelers van RKC de hoogste passnauwkeurigheid en speelt heel vaak vooruit. Het is echt leuk om hem te zien voetballen. Wat ik het leukste vind aan hem, is dat hij zich echt met die linkerkant bemoeit. Tegenwoordig zie je vaak dat de linksback en de linksbuiten die linkerflank vooral samen bestrijken, maar het is daar echt een driehoek. Je ziet wel vaker dat de echte voetballers in België niet echt uit de verf komen, omdat het voetbal daar toch erg fysiek is. Hij heeft seizoen niet eens alles gespeeld, maar ik vind hem nu in de Play-Offs erg opvallend."

Kwakman merkt op dat de rechtsbenige Tahiri voornamelijk gebruik maakt van zijn rechtervoet. Zijn zwakkere linkerbeen camoufleert hij door de buitenkant van zijn rechtervoet regelmatig te gebruiken. “Als je echt goed met je buitenkant kunt trappen, dan gebruik je je andere been helemaal niet”, vult collega-analist Kraay jr. aan. “Franz Beckenbauer bijvoorbeeld. Willem van Hanegem gebruikte zijn rechterbeen alleen om gas te geven en uit zijn bed te stappen. Die Tahiri weigert ook zijn linkerbeen te gebruiken. Zulke spelers ‘aaien’ die bal gewoon.”