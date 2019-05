Edin Dzeko staat voor toptransfer binnen Serie A

Napoli is niet de enige club met interesse in Nathaniel Clyne. De rechtsback van Liverpool staat ook op de radar bij Crystal Palace, West Ham United en AFC Bournemouth, dat hem het afgelopen half jaar al huurde. (Sky Sports)

De Bosnische spits van AS Roma heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Internazionale over een zomerse overgang naar Milaan.

Liverpool hoopt João Pedro voor de neus van Watford weg te kunnen kapen. De aanvaller van Fluminense is naar verluidt al rond met the Hornets , maar dat nieuws weerhoudt Liverpool er niet van om alsnog een poging te ondernemen. (The Sun)