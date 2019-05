‘Een lichte provocatie, maar de Ajax-supporters reageerden heftig’

De mini-Klassieker tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 werd zaterdagmiddag bij een 0-0 tussenstand definitief gestaakt, nadat er onrust ontstond op de tribunes. Verslaggever Frank Stout van RTV Rijnmond was aanwezig op De Toekomst en stelt dat 'het in één moment omsloeg'.

De onrust op de tribunes ontstond plotseling, nadat Feyenoord dicht bij doelpunt was geweest. Het team van trainer Dirk Kuyt wist de mogelijkheid niet te verzilveren, maar volgens onder meer RTV Rijnmond 'juichten de ouders al'. Wat volgde was een bestorming door de supporters van Ajax. "Twee mensen in het Feyenoord-vak maakten een gebaar naar de Ajacieden. Ze zwaaiden, een lichte provocatie", legt Stout uit, geciteerd door FR12.

"Maar de Ajax-supporters reageerden daar weer zo heftig op door met een mannetje of vijftig door de beveiliging heen te stormen richting het Feyenoord-vak. Het waren veel dames en oudere mannen. Dat was niet goed ingeschat door Ajax, als je het mij vraagt", is de verslaggever kritisch. Stout benadrukt dat er geen supporters van Feyenoord 'mee mochten' naar Amsterdam. "Maar wel ouders en begeleiders van de Feyenoord-spelers."

"Het was een totaal onveilige situatie. Ik ben bang dat de Mini-Klassiekers in de toekomst helemaal niet meer met publiek gespeeld kunnen worden", besluit Stout. Ajax en Feyenoord waren net een halfuur bezig aan hun kampioenswedstrijd. Feyenoord ging vooraf in de kampioenspoule na 13 duels aan kop met 26 punten; Ajax volgde met 25 punten. De mini-Klassieker betrof de laatste competitiewedstrijd van het seizoen en zou dus de uiteindelijke kampioen gaan opleveren. Of en wanneer de wedstrijd wordt ingehaald, is nog niet bekend.

Feyenoord bevestigt via de officiële kanalen dat 'meegereisde familieleden van Feyenoord-spelers werden belaagd' "De spelers en stafleden van beide ploegen zijn bij het tijdelijke stilleggen allemaal naar binnen gegaan. Binnen werd door Feyenoord vastgesteld dat de veiligheid van spelers, familieleden van spelers en andere genodigden van Feyenoord niet gewaarborgd kon worden. Daarop werd besloten om de wedstrijd definitief te staken. Alle aanwezige betrokkenen van Feyenoord hebben uiteindelijk veilig en ongedeerd het sportpark kunnen verlaten", zo schrijft de Rotterdamse club.