‘Ze moeten een enorm gat opvullen en Matthijs de Ligt is de enige kandidaat’

Vincent Kompany maakte onlangs bekend na elf jaar te vertrekken bij Manchester City en de Belg heeft inmiddels als speler-trainer van Anderlecht alweer een nieuwe werkgever gevonden. Voor the Citizens betekent de terugkeer op het oude nest van Kompany wel dat trainer Josep Guardiola over een verdediger minder kan beschikken en de verwachting is dat de Engels kampioen deze zomer een nieuwe stopper aan zal trekken. Dietmar Hamann denkt dat Matthijs de Ligt de beste kandidaat is voor de kapitaalkrachtige Engelsen.

“Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat Manchester City meer dan 170 miljoen euro heeft uitgegeven aan Nicolás Otamendi, John Stones en Aymeric Laporte en dat geen een van deze drie in de buurt is gekomen van de speler die Kompany was. Hij heeft slechts rond de acht miljoen euro gekost. City moet nu een enorm gat opvullen en wat mij betreft is er slechts één kandidaat: Matthijs de Ligt”, vertelt de oud-speler van onder meer Bayern München, Liverpool en City aan Racing Post.

“Er zijn mensen die zeggen dat hij te jong is, maar dat geloof ik niet. Soms kom je een freak tegen en dat is wat De Ligt is, hij is een 19-jarige met de bouw van een 25-jarige en het spel van een 30-jarige. Hij heeft Ajax dit seizoen in een aantal enorme heksenketels geleid en hij is een geboren leider. Hij is de man die het stokje over kan nemen van Kompany”, gaat Hamann verder over De Ligt, die ook wordt genoemd bij onder meer Barcelona, Manchester United en Juventus. “Zoals ik al eerder gezegd heb is Vinny eigenlijk onvervangbaar. Ik heb het genoegen gehad om een seizoen met hem samen te mogen spelen. Zijn eerste jaar in 2008/09 was tegelijkertijd mijn laatste. Hij kwam vanuit Duitsland, waar hij bij Hamburger SV speelde, en ik mocht hem meteen. Dat kwam niet alleen doordat hij goed Duits sprak.”

“Hij had altijd in zijn hoofd dat hij een verdedigende middenvelder wilde zijn, maar ik vertelde hem meteen dat hij vanwege zijn kwaliteiten - zijn rust aan de bal, kracht in de lucht, beestachtige bouw - echt een verdediger van wereldklasse kon worden. En dat zei ik niet alleen omdat ik niet meer concurrentie voor mijn eigen plek wilde! Hoe dan ook had ik gelijk, want hij werd een topverdediger en hij zal niet alleen gemist worden vanwege zijn spel. Veel mensen kijken naar hem op, hij inspireert hen. Vinny is echt een van de aardigste mensen die je tegen zal komen in het voetbal. Als hij het niet zou hebben gered, had je zelfs kunnen zeggen dat hij te aardig was voor deze keiharde sport.”