‘Talentvolle, echte PSV’er’ tekent nieuw contract in Eindhoven

Kyan van Dorp heeft zaterdag een nieuwe verbintenis getekend bij PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De net negentien jaar oud geworden doelman heeft zijn handtekening gezet onder een contract die hem tot medio 2021 aan zijn club verbindt.

Van Dorp wordt op de website van zijn club beschreven als een ‘talentvolle, echte PSV’er’. De keeper meldde zich op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van de club en was afgelopen seizoen een vaste waarde bij PSV Onder-19, waarmee hij onder meer indruk maakte in de UEFA Youth League. Van Dorp zat bovendien meerdere malen bij de wedstrijdselectie van Jong PSV.

Tot een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie kwam het nog niet, maar Van Dorp heeft al wel een optreden in de hoofdmacht achter zijn naam staan. Als zeventienjarige stond hij onder de lat tijdens een oefenduel met het Mexicaanse Pachuca, de voormalige werkgever van Hirving Lozano en Érick Gutiérrez. Van Dorp zal zich na de zomer definitief bij de selectie van Jong PSV voegen.