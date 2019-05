Ajacieden naar Antillen en Côte d'Azur; bijzondere vakantie Mathieu Flamini

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Terwijl veel ploeggenoten van Ajax zich bij het Nederlands elftal hebben gemeld voor de voorbereiding op de Nations League-eindronde van volgende maand in Portugal, vermaakt Joël Veltman zich met zijn gezin opperbest op de Antillen, Curaçao (swipe naar rechts!).

Ook Kostas Lamprou geniet van een welverdiende vakantie: de Griekse doelman verblijft momenteel aan de Côte d'Azur, in Nice.

Michael van Gerwen schreef donderdagavond voor de vijfde maal in zijn carrière de Premier League darts op zijn naam. Niemand minder dan Robin van Persie was in de O2 Arena in Londen getuige van de triomf van de Nederlandse darter.

Davy Klaassen vertoefde deze week met een aantal teamgenoten van Werder Bremen in Barcelona.

Paul Pogba, Patrick van Aanholt en Tim Krul hebben toevallig dezelfde vakantiebestemming: Dubai.

Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste zocht de Spaanse zon op.

PSV’er Mauro Júnior deelde deze week foto’s op Instagram vanaf de Dominicaanse Republiek (swipe naar rechts!).

Tussen alle vakantiegangers is er ook nog altijd één voetballer die zijn vrije tijd liever besteedt aan het verbeteren van de wereld: Mathieu Flamini. De Franse middenvelder van Getafe is mede-eigenaar van GF Biochemicals, een bedrijf dat zich richt op de grootschalige productie van levulinezuur (geschatte waarde: tussen de tien en zestien miljard(!) euro), en helpt de wereld groener maker. Flamini was deze week in Groenland om de gevolgen van de klimaatopwarming van dichtbij te aanschouwen.