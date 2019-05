‘Ajax grijpt naast Braziliaans talent door tussenkomst Engelse club’

Een Engelse club heeft de komst van Santos-middenvelder Giovanni naar Ajax gedwarsboomd, zo meldt het Braziliaanse Gazeta Esportiva. Volgens de krant waren de Amsterdammers dicht bij de komst van het Braziliaanse talent, maar ging een overstap niet door na tussenkomst van een vooralsnog onbekende Engelse club.

In de Braziliaanse media wordt sterk rekening gehouden met het vertrek van Giovanni bij Santos. De zeventienjarige middenvelder is een groot talent en lijkt een verhuizing naar Engeland te verkiezen boven een overstap naar Amsterdam. Hij zou inmiddels in Engeland in gesprek zijn met zijn eventuele nieuwe werkgever. Een belangenbehartiger van de zeventienjarige speler laat weten dat ondanks de gesprekken met de Engelse club, een overstap naar Ajax niet uitgesloten is.

Ajax was naar verluidt dicht bij een akkoord over het talent, dat al vanaf zijn tiende bij Santos speelt. Op 31 januari 2020 viert Giovanni zijn achttiende verjaardag en mag hij in Brazilië zijn handtekening zetten onder zijn eerste profcontract. Omdat hij momenteel nog niet over een dergelijke verbintenis beschikt, kan hij voor een relatief laag bedrag worden overgenomen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Ajax naast een Braziliaan grijpt door tussenkomst van een Engelse club. In 2017 was directeur spelerszaken Marc Overmars dicht bij de komst van Richarlison, maar die koos op het laatste moment voor Watford.