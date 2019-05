‘Kost tussen de 20 en 25 miljoen euro, ideale opvolger van Lasse Schöne’

Henk Spaan denkt dat Ajax er goed aan zou doen om Marten de Roon aan te trekken. De Oranje-international staat onder contract bij Atalanta en maakt grote indruk in de Serie A. Met oog op creativiteit hoeven de Amsterdammers wat Spaan betreft niet verder te kijken dan de eigen jeugdopleiding, want Naci Ünüvar is volgens hem een speler voor wie mensen naar het stadion gaan komen.

“Morgen (zondag, red.) Atalanta - Sassuolo. Als Atalanta wint, worden ze derde, een prachtige prestatie. Ik zag Marten de Roon zondag tegen Juventus. Hij was een van de beste spelers op het veld. Kost tussen de 20 en 25 miljoen euro. Ideale opvolger van Lasse Schöne”, aldus Spaan in zijn column voor Het Parool.

Spaan bezocht woensdag het duel tussen Ajax Onder-19 en Sparta Onder-19. Hij zag daar verschillende talenten uitblinken. “Vooral Ünüvar, die donderdag een contract heeft getekend, is een jongen die voor het eerst sinds 2017 weer extra mensen naar de velden zal trekken”, aldus Spaan, die lijkt te doelen op Abdelhak Nouri. “Hij (Ünüvar, red.) maakte de 0-1 door pijlsnel weg te sprinten, de bal over de uitkomende keeper te liften, te controleren met de schouder en binnen te tikken. Zijn tweede doelpunt was een vrije trap, die hij in de laatste minuut geraffineerd met binnenkant rechts laag langs het muurtje schoof. (...) In drie dagen tijd besliste Ünüvar twee sleutelwedstrijden: een EK-finale en deze tegen Sparta.”

Ünüvar wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. Donderdag zette hij zijn handtekening onder zijn eerste contract, tot medio 2022. "Naci is een talentvolle speler die al sinds de onderbouw bij ons speelt. Hij heeft de potentie om Ajax 1 te halen en een speler met internationale status te worden", aldus hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali tegenover Ajax TV. "Hij stond in de belangstelling van buitenlandse clubs. Het is geweldig dat hij voor ons kiest, maar concurrentie was er zeker."