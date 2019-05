Brands houdt poot stijf: ‘Hij mag niet weg voor minder dan honderd miljoen’

Richarlison is een van de meest gewilde aanvallers van Europa. De Braziliaanse buitenspeler annex centrumspits maakte medio 2017 de overstap van Fluminense naar Watford en een jaar later al voor circa veertig miljoen euro verkocht aan Watford. Op Goodison Park is zijn marktwaarde naar ongekende hoogte gestegen en naar verluidt staat hij op het wensenlijstje van diverse Europese topclubs. Renato Velasco, zaakwaarnemer van de Braziliaan, denkt niet dat een zomerse transfer voor de hand ligt aangezien Everton schermt met een torenhoge vraagprijs.

Het afgelopen seizoen was Richarlison een vaste waarde in de ploeg van manager Marco Silva. Hij kwam 35 keer in actie in de Premier League en was 13 keer trefzeker. Hij mag zich intussen Braziliaans international noemen en zal volgende maand ook namens zijn land uitkomen op de Copa América. Bij goede prestaties op het Zuid-Amerikaanse toernooi zal de interesse in Richarlison alleen maar toenemen. De geruchten dat zijn cliënt Everton na een seizoen al gaat verlaten drukt Velasco de kop in. Behalve Internazionale wordt hij in de Engelse en Spaanse kranten ook gelinkt aan Manchester United en Barcelona.

“Hij heeft nog een vierjarig contract bij Everton”, laat hij weten aan Italiaanse media. “Ik denk dat er wat officiële aanbiedingen gaan komen, maar tot dusver speelt er niets concreets. Als Everton geïnteresseerd is in een verkoop, dan gaan we daar eens rustig over praten. Internazionale is natuurlijk een geweldige club, waar iedere speler deel van wil uitmaken en de Italiaanse competitie is erg sterk. Maar Everton zal hem niet laten gaan voor minder dan honderd miljoen euro.”