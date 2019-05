‘Adam Maher kan kiezen tussen Vitesse en buitenlandse competities’

Adam Maher maakte onlangs aan AZ kenbaar dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De 25-jarige middenvelder heeft volgens De Telegraaf over belangstelling niet te klagen, want diverse clubs uit binnen- en buitenland hebben zich gemeld voor de ex-speler van onder meer PSV. Volgens de krant is Vitesse een van de clubs die interesse heeft getoond.

Maher heeft een goed seizoen achter de rug en AZ wilde hem dan ook graag langer in huis houden. Met een aflopende verbintenis was het laatste woord aan de speler zelf en die zet in op een nieuwe stap. Volgens het dagblad zijn behalve Vitesse ook Blackburn Rovers, Queens Park Rangers, Fenerbahçe, Brescia en Celtic in de race voor Maher.

“Het heeft ons verrast”, reageerde directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ eerder deze week tegenover Voetbal International. In Alkmaar ging men ervan uit dat Maher wel zou verlengen. “We kregen aanvankelijk signalen van Adam en zijn zaakwaarnemer (Sigi Lens, red.) die ons positief stemden. We waren in afwachting van een reactie op onze laatste contractaanbieding. In plaats daarvan kregen we een telefoontje dat Adam gaat vertrekken. Dat heeft ons verrast.”