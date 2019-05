De Boer gaat op pijnlijke wijze opnieuw onderuit met Atlanta United

Frank de Boer heeft met zijn Atlanta United opnieuw een nederlaag moeten slikken. Op bezoek bij Salt Lake City in Utah ging de regerend landskampioen op pijnlijke wijze met 2-1 onderuit. Lang leek het erop dat the Five Stripes een punt uit het vuur zou slepen in het Rio Tinto Stadium, maar diep in blessuretijd tekende Jefferson Savarino voor de winnende treffer.

De Boer kende een bijzonder stroeve start van het seizoen en bungelde geruime tijd in de onderste regionen op de ranglijst van de Eastern Conference. Vervolgens ging het de goede kant op toen vijf overwinningen op rij werden geboekt. Met een 1-0 nederlaag tegen New York Red Bulls kwam er vorige een einde aan de goede serie van Atlanta United.

Na 35 minuten spelen kwamen de bezoekers op achtertand. Sebastián Saucedo werd niet aangepakt door de verdedigers van Atlanta United en kon vanaf de rand van het strafschopgebied aanleggen: 1-0. In de tweede helft deed Josef Martínez wat terug namens Atlanta. Na een mooie aanval haalde Gonzalo Martínez de achterlijn en gaf hij voor op de Major League Soccer-topscorer van vorig seizoen, die bij de eerste paal raak schoot.

Met zijn treffer leek Martínez Atlanta United een punt te bezorgen. Echter, in de 94ste minuut ging het alsnog mis voor het team van De Boer. Savarino probeerde het van afstand en liet doelman Brad Guzan kansloos in de verre hoek. Door de nederlaag tegen Salt Lake City, uitkomend in de Western Conference, laat het team van De Boer de kans liggen om in te lopen op de koploper. Het gat met Philadelphia Union bedraagt inmiddels vier punten.