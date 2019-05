Analisten prijzen verrassende uitblinker: ‘Als Feyenoord verlegen zou zitten...’

Sean Klaiber blonk vrijdagavond uit in het eerste duel van FC Utrecht met Vitesse in de finale van de play-offs om Europees voetbal (1-1). De 24-jarige rechtsback van de Domstedelingen speelde een sterke wedstrijd en kon na afloop rekenen op de complimenten van Ronald de Boer en Arnold Bruggink.

"Hij was mijn man of the match. Hij was aan de bal, verdedigend en opkomend sterk. Hij was strijdbaar en vocht voor elke meter", vertelt De Boer bij FOX Sports. Klaiber valt de analist al langere tijd in positieve zin op. "Het is mij al heel vaak opgevallen dat hij gewoon een heel hoog niveau altijd haalt."

De Boer is ervan overtuigd dat Klaiber, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van FC Utrecht en inmiddels 119 wedstrijden in de hoofdmacht van de club heeft gespeeld, mee zou kunnen op een hoger niveau. "Ik heb het idee dat er voor hem nog wel wat meer inzit dan FC Utrecht, met alle respect voor FC Utrecht. Als Feyenoord bijvoorbeeld verlegen zou zitten om een rechtsback…", suggereert de oud-middenvelder van onder meer Ajax.

Collega-analist Bruggink wijst op Hans Hateboer, die in Italië verdienstelijk actief is voor Atalanta en inmiddels Oranje-international is. "Dan denk ik: dat kan deze jongen ook." Volgens De Boer heeft Klaiber zelfs 'een nog betere techniek dan Hateboer'. "Ik wil alleen maar aangeven dat deze jongen meer in zijn mars heeft dan bijvoorbeeld FC Utrecht."