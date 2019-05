Ware slijtageslag in play-offs: ‘Ik heb geen eens een hamstring meer’

Vitesse pakte vrijdagavond in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs een punt tegen FC Utrecht (1-1), waardoor de ploeg van Leonid Slutsky de beste papieren lijkt te hebben om een ticket voor Europees voetbal te bewerkstelligen. Bryan Linssen is blij met het gelijkspel. "Ja, ik ben zeker tevreden met de 1-1", zegt de aanvoerder na afloop bij FOX Sports.

"Ik denk dat dit een goede uitgangspositie is naar dinsdag toe. We hebben het wel moeilijk gehad vandaag. We hebben meer gevochten dan gevoetbald. Als je kijkt hoeveel problemen we nu hebben in het team... Ik heb jongens tijdens de rust horen zeggen: mijn hamstring is kapot. Ik denk dat ik nu geen eens een hamstring meer heb”, grapt Linssen.

“Ik zit echt helemaal onder, van boven tot onder. Ik ben helemaal klaar”, aldus de aanvaller, die zich nog wel kan opladen voor de laatste wedstrijd van het seizoen in GelreDome. “Natuurlijk. Maar als je in zo'n gevecht komt zoals vandaag, dan ga je op een gegeven moment wel alles voelen. We hebben in ieder geval een goede uitgangspositie”, besluit Linssen.

FC Utrecht kwam vrijdagavond op voorsprong via Sander van de Streek, die een voorzet van Gyrano Kerk goed inschatte. Vitesse kwam na een halfuur spelen echter alweer langszij. Bij een corner was het Tim Matavz die de bal van dichtbij in het doel werkte. De return van de finale van de play-offs om Europees voetbal in Arnhem begint dinsdag om 20.45 uur.