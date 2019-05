Vitesse doet goede zaken tegen FC Utrecht door speciale goal Matavz

FC Utrecht en Vitesse hebben vrijdagavond gelijkgespeeld in het kader van de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Dick Advocaat had in De Galgenwaard aardig wat kansen, maar de Domstedelingen konden nauwelijks het net vinden. Vitesse maakte net als de thuisploeg een treffer en lijkt zodoende de beste papieren te hebben voor de return van de finale, die dinsdag in GelreDome op het programma staat: 1-1.

FC Utrecht moest het doen zonder onder anderen Leon Guwara, Joris van Overeem, Timo Letschert, Riechedly Bazoer, Jean-Christophe Bahebeck en David Jensen, waardoor Advocaat moest puzzelen. Na ruim een kwartier spelen pakte de thuisploeg desalniettemin de leiding via Sander van de Streek. Gyrano Kerk brak aan de rechterkant door en had een puike voorzet in huis. Van de Streek hield zijn directe tegenstander van zich af en kopte ter hoogte van de penaltystip knap raak: 1-0.

Na een halfuur spelen kwam Vitesse echter langszij. Een corner van de Arnhemmers kwam uiteindelijk terecht bij Tim Matavz, die het leer van dichtbij in het doel werkte: 1-1. De Sloveen is met zijn negende treffer alleen topscorer van de play-offs (sinds 2005/06), aangezien hij Marcus Berg en Mads Junker (beiden 8 goals) achter zich laat. FC Utrecht ging voor rust op zoek naar de voorsprong, maar onder anderen Kerk had het vizier niet op scherp staan.

In de tweede helft zette FC Utrecht de jacht op de 2-1 voort. Cyriel Dessers leek zijn ploeg de voorsprong te gunnen, maar de treffer van de aanvaller werd afgekeurd wegens buitenspel. De Domstedelingen probeerden Vitesse onder druk te zetten, maar het bezoek hield kranig stand. Schoten van Simon Gustafson en Sean Klaiber bleken ook niet succesvol, waardoor FC Utrecht met een punt genoegen moest nemen tegen Vitesse.