Erik ten Hag: ‘Hij zei: ’Als het niet lukt: ik blijf met alle liefde bij Ajax'

Ajax heeft een zeer goed seizoen achter de rug, constateert trainer Erik ten Hag bij Ajax TV. De Amsterdammers wonnen de TOTO KNVB Beker en de landstitel, terwijl men in Europa imponeerde door Real Madrid en Juventus uit te schakelen en de halve finale van de Champions League te bereiken. Ten Hag is blij dat onder anderen Hakim Ziyech bij Ajax is gebleven.

De oefenmeester is blij dat hij met verschillende topspelers kan werken, onder wie Ziyech. De Marokkaans international werd afgelopen zomer gelinkt aan een uitgaande transfer, maar Ten Hag wilde graag dat de middenvelder zou blijven. “Ik vroeg Hakim in april: Ik ben hier nu een paar maanden aan de slag. Ik wil graag met je verder. Toen zei Hakim: Nou, ik heb de wens om te vertrekken.”

“Nou, daar hebben we aan gewerkt”, vervolgt Ten Hag. “Daar heeft Hakim aan gewerkt met zijn management. Alleen het ideale plaatje kwam niet voorbij. Hij zei ook tegelijkertijd: Trainer, als het niet lukt: ik blijf met alle liefde bij Ajax”, memoreert de coach de woorden van Ziyech. Ten Hag is verheugd dat er geen transfer heeft plaatsgevonden.

“Hij had denk ik een goed WK gespeeld en kwam terug. Toen zei hij: Als ik nog niet weg ben, gaan we samen proberen de Champions League te halen, daar ga ik me voor inzetten. Uiteindelijk is de ideale club voor hem helaas, en voor ons gelukkig, niet gekomen”, besluit Ten Hag over Ziyech, die nog tot de zomer van 2021 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.