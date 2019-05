De Boer en Hélène Hendriks verbazen: ‘Ik zeg het expres, hij is oer-Hollands'

Ronald de Boer en Hélène Hendriks uiten vrijdagavond openlijk hun twijfels over de Russische enclave die sinds dit seizoen is neergestreken bij Vitesse. Leonid Slutsky werd vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer, terwijl ook onder anderen Aleksei en Vasili Berezutski deel uitmaken van de technische staf van de Arnhemse club. Edward Sturing lijdt onder de massale aanwezigheid van de Russen bij Vitesse, zo veronderstellen De Boer en Hendriks.

Sturing fungeert als assistent van Slutsky, maar De Boer en Hendriks merken op dat het clubicoon van Vitesse zich 'afzondert’' van de rest van de technische staf. "Sturing zal het misschien niet naar zijn zin hebben met al die Russen om zich heen. Ik had daar zelf liever gewoon een Nederlandse trainer gezien", geeft De Boer zonder blikken of blozen toe bij FOX Sports, voorafgaand aan het eerst duel van Vitesse met FC Utrecht in de finale van de play-offs.

"Ik zeg het expres, want Sturing is natuurlijk oer-Hollands. Ik wil niet zeggen dat hij wegkwijnt, maar het is zonde dat hij zich wel heel erg afzondert. Hij is heel erg in zichzelf gekeerd", vult presentatrice Hendriks aan. "Dat lijkt me logisch. Russen zijn toch heel introvert. Ik denk niet dat Sturing het heel erg naar zijn zin heeft", aldus De Boer. Behalve Sturing is ook Nicky Hofs overigens als assistent van Slutsky werkzaam bij Vitesse.

De Boer noemt Slutsky verder 'een speciaal karakter'. "Hoe hij zich voorstelt en uit. Aan de ene kant is het natuurlijk een zenuwlijer, als je hem tijdens wedstrijden aan de kant ziet staan. Aan de andere kant: als ik hem hier weer zie staan, dan is het prima", onderbouwt de oud-middenvelder van onder meer Ajax zijn stelling.