‘Entourage van twijfelende Sergio Ramos heeft contact met Engelse topclubs’

Sergio Ramos overweegt nog altijd een vertrek bij Real Madrid, zo stellen diverse Spaanse media vrijdag. Onder meer El Chiringuito en Marca maken melding van de twijfels bij de verdediger om de grootmacht achter zich te laten. AS meldt dat verschillende grootmachten al contact hebben gehad met de entourage van de stopper.

Dat Ramos twijfelt over zijn toekomst bij de topclub uit Madrid heeft vooral te maken met de slechte relatie met voorzitter Florentino Pérez. De preses uitte na de uitschakeling tegen Ajax in de Champions League zijn woedde richting de spelersgroep. Ramos, die geschorst was voor de return, zou vervolgens de selectie hebben verdedigd en de schuld bij Pérez hebben neergelegd.

De verdediger gaf Pérez en de clubleiding de schuld van het desastreuze seizoen en wees onder meer naar het gebrek aan kwaliteit. Ook zou Ramos hebben gezegd dat hij de president had gewaarschuwd dat er afgelopen zomer een spits had moeten komen. “Betaal me maar uit en ik ben weg hier. Ik heb echt alles gegeven voor dit shirt, deze club en zelfs voor jou”, zou Ramos hebben gezegd.

Nadien hebben Ramos en Pérez nauwelijks met elkaar gesproken, zo claimt AS. Ramos zou daarnaast boos zijn over het feit dat er verhalen de ronde doen die vanuit de club zelf zijn opgestart. Zo zou er binnen Real onvrede zijn over het lange herstel van de blessure van de verdediger. Ook zou men binnen Real vinden dat Ramos te veel met zijn aanstaande huwelijk bezig is.

Ramos staat zodoende open voor een vertrek. Manchester United en Liverpool hebben naar verluidt al contact met de vertegenwoordigers van de Spanjaard. Er is ook al een 'gigantische' aanbieding vanuit China, terwijl Juventus eveneens geïnteresseerd zou zijn. De 163-voudig international ligt nog tot de zomer van 2021 vast in de Spaanse hoofdstad.