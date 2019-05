‘Manchester United legt openingsbod van 40 miljoen euro neer bij Lyon’

Manchester United heeft zich met een bod van veertig miljoen euro gemeld bij Olympique Lyon, zo verzekert Goal vrijdag. De Engelse grootmacht hoopt voor dat bedrag Moussa Dembélé los te kunnen weken uit het Parc Olympique Lyonnais. De 22-jarige aanvaller is naar verluidt in beeld als mogelijke opvolger van Romelu Lukaku, die op de nominatie staat om te vertrekken bij Manchester United.

Lukaku werd eerder op de dag door La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met een transfer naar Internazionale en Manchester United zou achter de schermen inmiddels al naarstig zoeken naar een opvolger voor de Belgische spits. De club van manager van Ole Gunnar Solskjaer is al langer een bewonderaar van Dembélé en wil de jeugdinternational van Frankrijk aankomende zomer eindelijk naar Old Trafford halen.

Het contract van Dembélé bij Lyon loopt nog door tot medio 2023, waardoor Manchester United vermoedelijk met een forse transfersom op de proppen zal moeten komen. Inmiddels zou er een openingsbod van veertig miljoen euro op de burelen van de Franse club liggen. Behalve Dembélé worden in de Engelse media ook Jadon Sancho van Borussia Dortmund en Nicolas Pépé van Lille genoemd als aanvallende versterkingen voor Manchester United.

Dembélé kan overigens nu al terugkijken op een individueel prima seizoen. De afgelopen zomer van Celtic overgekomen aanvaller was in 32 competitiewedstrijden voor Lyon goed voor 15 doelpunten en is daarmee in de Ligue 1 de clubtopscorer van les Gones. Daarnaast wist hij ook nog eens vier assists te verzorgen. Lyon sluit het seizoen vrijdagavond af met een uitwedstrijd tegen Nîmes en weet nu al dat het de voetbaljaargang in Frankrijk met een derde plaats zal besluiten.