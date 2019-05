Van de Beek heeft concurrentie van Tielemans: ‘Ik zou voor hem kiezen’

Tottenham Hotspur moet er alles aan doen om Donny van de Beek los te weken bij Ajax, zo vindt Darren Anderton. De oud-speler van de Londense club vreest dat the Spurs het zullen moeten afleggen tegen kapitaalkrachtigere concurrenten, als er geen haast wordt gemaakt met het binnenhalen van Van de Beek.

Naast de middenvelder van Ajax wordt ook Youri Tielemans in verband gebracht met Tottenham. “Maar ik zou absoluut voor Van de Beek kiezen”, aldus Anderton tegen Sportingbet. “Tielemans heeft een goed half jaar bij Leicester City (dat hem huurde van AS Monaco, red.) gehad, maar Van de Beek is van de buitencategorie. Hij speelde geweldig tegen Tottenham in de Champions League en zou een prachtige aanwinst zijn.”

Anderton is er niet zeker van dat Tottenham genoeg te bieden heeft om spelers als Van de Beek aan te trekken. “Hoe je het ook wendt of keert: de beste spelers willen ook de beste salarissen en the Spurs betalen niet wat Manchester United, Manchester City, Liverpool en Chelsea kunnen”, zegt Anderton, die dertig keer uitkwam voor het Engelse nationale elftal.

De oud-voetballer vreest verder dat Tottenham sterspeler Christian Eriksen gaat kwijtraken. “Zodra clubs als Real Madrid en Barcelona zich in de strijd gaan mengen, is het moeilijk voor Tottenham om met hen te concurreren”, stelt Anderton. “Elke speler wil op een bepaald moment in zijn carrière bij een club van dat niveau spelen. Aan de andere kant is Eriksen een loyale speler, dus misschien blijft hij wel, maar dat is verre van een formaliteit.”