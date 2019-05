Nijland blijft hopen op ‘absolute droom’ Robben: ‘Of het realistisch is?’

Arjen Robben is nog een wedstrijd speler van Bayern München, zaterdag in de bekerfinale tegen RB Leipzig. De 35-jarige vleugelaanvaller, die scoorde in de met 5-1 gewonnen kampioenswedstrijd van der Rekordmeister tegen Eintracht Frankfurt, vertrekt daarna definitief uit München. Een terugkeer bij FC Groningen behoort volgens scheidend algemeen directeur Hans Nijland zeker tot de mogelijkheden.

“Volgens mij heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken dat het voor mij een absolute droom zou zijn als Robben terugkeert bij FC Groningen”, vertelt Nijland bij de NOS. “Dat zou geweldig zijn. Of het realistisch is dat weet ik niet, maar het zou allang mooi zijn als hij hier ooit terugkeert en iets gaat doen.” De bestuurder maakt over enkele weken zijn bureau leeg en zal een eventuele terugkeer van de oud-international van Oranje dus niet van dichtbij meemaken. “Het zou voor mij een droom zijn en heel goed voor FC Groningen als Robben hier iets gaat doen, dat is duidelijk.”

“Zolang hij tegen ons niet heeft gezegd: ik ga het absoluut niet doen, houd je altijd hoop. Zo simpel is het”, voegt Nijland daaraan toe. Het bestuurslid van de Trots van het Noorden was sinds 1996 werkzaam in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Het absolute hoogtepunt van zijn dienstverband in Groningen kwam in 2015, toen ten koste van PEC Zwolle de TOTO KNVB Beker werd veroverd.

Robben debuteerde in 2000 in de hoofdmacht van Groningen en stapte twee jaar later over naar PSV, waarmee hij in zijn eerste jaar de landstitel veroverde. Na avonturen bij Chelsea en Real Madrid kwam de buitenspeler tien jaar geleden bij Bayern terecht. Robben verloor tot tweemaal toe de finale van de Champions League, maar driemaal was scheepsrecht. De geboren Groninger kroonde zich tot matchwinner in de finale van 2013 tegen Borussia Dortmund (2-1 zege) op Wembley.