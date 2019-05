Vrijdag, 24 Mei 2019

City-doelwit moet tachtig miljoen euro kosten

Fulham heeft twee mogelijke opvolgers van Aleksandar Mitrovic geïdentificeerd. Als de spits vertrekt, komen Dwight Gayle van Newcastle United en Britt Assombalonga van Nottingham Forest in beeld. (London Evening Standard)

Leicester City-trainer Brendan Rodgers overweegt een hereniging met Patrick Roberts, met wie hij in het verleden samenwerkte bij Celtic. De middenvelder is voor 4,5 miljoen euro op te halen bij Manchester City. (The Sun)

Leicester City vraagt de hoofdprijs voor Harry Maguire. De door Manchester City begeerde verdediger moet the Foxes minstens tachtig miljoen euro opleveren. (The Sun)

Hoewel Leeds United promotie naar de Championship misliep, lijkt Marcelo Bielsa aan te blijven als manager. De clubleiding is momenteel in gesprek met de Argentijn over een langer verblijf. (Daily Star)

AS Roma ziet de komst van Odisseas Vlachodimos als prioriteit. De club is met Benfica in gesprek over de doelman, wiens prijskaartje van twintig miljoen euro echter een obstakel vormt. (La Gazzetta dello Sport)