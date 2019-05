Ranieri wil groots afscheid De Rossi: ‘Die boete betaal ik maar al te graag’

Daniele de Rossi verdient een waardig afscheid bij AS Roma, zo oordeelt trainer Claudio Ranieri vrijdag op een persmoment voorafgaand aan de wedstrijd tegen Parma van aanstaande zondag. De Romeinen maakten onlangs wereldkundig dat het aflopende contract met de 35-jarige middenvelder niet wordt verlengd. Daarmee komt een einde aan een dienstverband van achttien seizoenen.

De Rossi krijgt sowieso een basisplaats toebedeeld in het slotduel op eigen veld. “Hij verdient een staande ovatie van het hele stadion”, laat Ranieri optekenen in de Italiaanse media. “Het moet een feest worden en ik hoop dat Daniele een geweldige wedstrijd speelt. Laten we hopen dat de supporters voor een geweldige sfeer zorgen zondag. Hij heeft zoveel voor deze club betekend. Ik weet niet of hij met een speciale armband gaat spelen, maar mocht er dan een boete volgen, dan betaal ik die maar al te graag. Het nieuws over zijn vertrek kwam als een schok, ook voor mij.”

Ranieri volgt De Rossi richting de uitgang van Stadio Olimpico. “Ik verlaat Roma met een open hart en hoop van harte dat de club nieuwe successen zal beleven”, stelt de 67-jarige coach. ”Ik ben een Europese coach. Mocht zich een nieuwe klus aandienen, dan grijp ik die met beide handen aan. Mijn opvolger kan hier met een schone lei beginnen en zijn eigen ideeën op de spelersgroep overbrengen.” De opvolger van Ranieri moet rekening houden met Europa League-voetbal. Roma bezet met nog een duel voor de boeg de zesde plaats, op drie punten achterstand van nummer vier Internazionale. Deelname aan de Champions League lijkt hierdoor een utopie te zijn.

De Rossi kwam sinds 2001 tot 615 wedstrijden in het shirt van i Giallorossi. Alleen de in 2017 afgezwaaide Francesco Totti kwam tot meer duels voor de Romeinse club. De ervaren middenvelder veroverde tweemaal de Coppa Italia en eenmaal de Italiaanse Supercup, maar kon in achttien jaar tijd nooit een kampioenschap vieren. De Rossi wil nog niet stoppen, al is het nog niet bekend wat zijn volgende club wordt.