Mitchell Dijks bevestigt belangstelling: ‘Ik ga eerst lekker met vakantie’

Mitchell Dijks kan Bologna na een seizoen alweer verlaten. Dat vertelt de linksback, die vorig jaar transfervrij overkwam van Ajax, tegenover VTBL. De vleugelverdediger heeft indruk gemaakt in zijn eerste jaar in Italië en zich daarmee in de kijker van andere clubs gespeeld. “Er is zeker sprake van interesse van andere clubs ja”, aldus de 26-jarige Nederlander.

Dijks hoeft echter niet per se weg bij Bologna, waar zijn contract doorloopt tot medio 2023. “Ik ga eerst lekker met vakantie en daarna met mijn zaakwaarnemer zitten”, zegt de verdediger. “Er is belangstelling, maar wij verwijzen iedereen door naar Bologna: ons eerste aanspreekpunt. Voor mij is belangrijk welke kant de club opgaat. Ik ga zeker aan de trainer (Sinisa Mihajlovic, red.) vragen wat hij gaat doen, want ook voor hem is belangstelling. We gaan het zien."

Dijks was aanvankelijk het plezier in het voetbal verloren bij Bologna. “In het begin zag ik het totaal niet meer zitten, maar het werd geweldig”, zegt de ex-speler van onder meer Norwich City. “Het was een prachtig seizoen, eentje dat mijn carrière heeft gered. Het leven, de prestaties, de mensen, het is prachtig hier. Laatst was ik geschorst en moest ik op de tribune plaatsnemen. Stonden mensen voor me op en begonnen ze te klappen. Zo mooi, ik weet soms niet wat ik meemaak.”

Bologna kende dit seizoen een stroeve start van het seizoen, maar na de komst van trainer Mihajlovic vonden i Rossoblu de weg naar boven. “Onder hem is het gaan lopen bij ons”, zegt Dijks vanuit Italië. “Hij zette het goed neer en we trainden logischer. Onder Filippo Inzaghi moest ik bijvoorbeeld de bal altijd naar voren schieten. Dat is niet echt mijn kracht.”