PSV-talent: ‘Er was interesse van Manchester United, Chelsea en RB Leipzig’

Mohammed Ihattaren verlengde onlangs zijn contract tot PSV en verkoos daarmee een langer verblijf in Eindhoven boven een transfer. De aanvallende middenvelder stond in de belangstelling van verschillende Europese topclubs, zo vertelt de zeventienjarige PSV'er in gesprek met FunX.

"Er was interesse van Manchester United, Chelsea en RB Leipzig", somt Ihattaren op. "En ik kon ook naar Spanje. Natuurlijk was een contract in het buitenland heel mooi geweest, maar ik heb het hier gewoon naar mijn zin." De jeugdinternational van Nederland ondertekende in maart een nieuwe verbintenis, die hem tot medio 2022 aan PSV verbindt.

Ihattaren wilde vooral voor zijn familie in Nederland blijven. "Mijn moeder zei ook: ‘geld is niet het belangrijkst’. Mijn vader was een tijdje ziek. Als je ziet wat hij heeft meegemaakt en wat ik heb meegemaakt... Geld heeft hem niet beter gemaakt. Gezondheid ging voor alles. Dat was voor mij echt het moment van: ik blijf hier."

Dat neemt niet weg dat de middenvelder, die dit seizoen debuteerde in de hoofdmacht van PSV en twaalf competitieduels speelde, droomt van een Europese topclub. "Barcelona, Real Madrid, als het maar ooit een topclub mag zijn”, zegt de geboren Utrechter. “De Spaanse competitie, de Engelse competitie: daar droom ik wel van. Maar ik probeer natuurlijk eerst een grote man te worden bij PSV. En als ik ooit wegga, gaan mijn ouders mee."