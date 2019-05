PSV neemt verlies voor lief en verkoopt Behich aan Medipol Basaksehir

Aziz Behich ruilt PSV in voor Medipol Basaksehir, zo melden beide clubs vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De vleugelverdediger, die vorig jaar zomer neerstreek in Eindhoven maar geen basisplaats wist te veroveren, kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende vervolgens een driejarig contract met de nummer twee in de Süper Lig van afgelopen seizoen.

Volgens het Eindhovens Dagblad ontvangt PSV een miljoen euro voor de transfer van de uit Australië afkomstige verdediger. Behich werd een jaar geleden voor 1,5 miljoen euro overgenomen van Bursaspor. Behich debuteerde tegen ADO Den Haag als invaller en mocht nadien nog driemaal invallen in een Eredivisie-wedstrijd. In de duels in de Eredivisie en Champions League kreeg Angelino steevast de voorkeur op de linksbackpositie.

Saillant detail is dat Behich op korte termijn wellicht tegenover zijn oude ploeggenoten staat. Basaksehir, waar Eljero Elia sinds 2017 onder contract staat, begint net als PSV in de tweede voorronde van de Champions League en bij winst van Arsenal in de finale van de Europa League is het mogelijk dat PSV in een tweeluik op de topclub uit Istanbul stuit. Het elftal van Van Bommel kan ook aan LASK Linz of Viktoria Plzen gekoppeld worden.