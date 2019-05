Reis ervaart ‘onvergetelijk’ moment met Messi: ‘Dat zijn de kleine dingen'

Ludovit Reis heeft deze week kennis gemaakt met zijn nieuwe ploeggenoten van Barcelona. De middenvelder, die FC Groningen voor 3,25 miljoen euro verlaat, vertelt onder de indruk te zijn van de ontmoeting met de sterren van Barça. “Je ziet Lionel Messi nog het terrein komen oprijden waarmee je dan een blik wisselt, dat zijn de kleine dingen die ik echt niet kan vergeten”, tekent De Telegraaf op uit de mond van de achttienjarige voetballer.

”Ik ben goed ontvangen, heb woensdag gelijk de medische keuring gehad en ben natuurlijk ook op de club geweest”, aldus Reis. "Dan zie je al die grote spelers langskomen. Dan komen Jasper Cillessen en Sergio Busquets even gedag zeggen, dan denk je: wauw. Wat Cillessen zei? Hij vertelde me hoe het was bij Barcelona, hoe het gaat onder de jongens. Over de stad, dat iedereen meeleeft en het alleen maar gaat om voetbal daar. Ik kon alleen maar genieten van hoe hij dat vertelde.”

Reis is in eerste instantie aangetrokken voor het B-team van Barcelona, maar hoopt in de toekomst minuten te mogen maken in het eerste. “Ik ga de voorbereiding meedraaien met de A-selectie en daarna m'n minuten maken bij B”, vertelt de jongeling. “Het ligt eraan hoe ik mezelf dan presenteer aan de trainer en me laat zien. Nu even met de familie tot rust komen en er daarna tegenaan.”

Voor Reis is de overstap naar Barcelona een droomtransfer. “Dat ik zo'n stap kan maken is een droom die uitkomt”, zegt de middenvelder, die twee seizoenen in de hoofdmacht van Groningen heeft gespeeld. “Ik denk dat ik vooral heel veel kan leren van Barcelona en de jongens die daar spelen en trainen. Ik ga voor het uiterste. Als je elke dag op dat niveau meetraint, dan leer je vanzelf. Het is zaak dat ik me goed presenteer.”