Nijland onthult nieuwe details over Barcelona-deal en contract Reis

FC Groningen-directeur Hans Nijland heeft vrijdagmiddag tijdens een persconferentie meerdere details bekendgemaakt over de deal met Barcelona aangaande de transfer van Ludovit Reis. De middenvelder zette donderdag zijn handtekening onder een meerjarig contract in Catalonië. De Spaanse grootmacht meldde een transfersom van 3,25 miljoen euro, maar volgens Nijland kan dat bedrag nog veel verder oplopen.

“Vijf of zes weken geleden kregen we een uitgebreide delegatie van Barcelona op bezoek. We hebben zeer goede en interessante gesprekken gevoerd”, aldus Nijland tijdens een speciaal belegde persconferentie. “Mark-Jan Fledderus (technisch directeur, red.) en ik zijn vervolgens uitgenodigd in Barcelona op het trainingscomplex. De gesprekken daar hebben geleid tot een transfer.”

Barcelona meldde donderdag dat in het contract van Reis een afkoopsom van liefst honderd miljoen euro is opgenomen. Nijland wilde daar nog wat details aan toevoegen. “We ontvangen een mooie vergoeding en het bedrag is door Barcelona bekendgemaakt”, aldus de vertrekkend directeur. “We zijn ook overeengekomen tot bonussen. Een aantal van die bonussen is ook gegarandeerd.”

“Ik wil wel een tipje van de sluier oplichten. Het is de bedoeling dat Ludovit de voorbereiding start bij de eerste selectie. Als hij na de voorbereiding bij de selectie blijft, dan ontvangen wij een bonus. Ook aan het spelen van een aantal wedstrijden en het winnen van prijzen zijn bonussen gekoppeld. Ook hebben wij een heel mooi doorverkooppercentage bedongen”, aldus Nijland, die de hoogte van het doorverkooppercentage niet vertelde.