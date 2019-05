Toptalent mag alleen vertrekken voor afkoopclausule van 120 miljoen euro

Na een ijzersterk seizoen heeft João Félix de Europese topclubs voor het uitzoeken. De negentienjarige aanvaller beleefde in de afgelopen jaargang zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht van Benfica, wat de nodige belangstelling opleverde. Domingos Soares, algemeen directeur bij de Portugese topclub, benadrukt dat Félix alleen mag vertrekken als zijn torenhoge afkoopclausule geactiveerd wordt.

Félix, die door Benfica in 2015 werd weggekaapt uit de jeugdopleiding van FC Porto, speelde dit seizoen 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 20 doelpunten en 11 assists. De neo-international van Portugal heeft bij Benfica een afkoopclausule van 120 miljoen euro in zijn tot 2023 lopende contract staan. “Als er geen club is die de clausule wil activeren, hebben we geen intenties om hem te verkopen”, laat Soares weten in gesprek met ECO24.

“Er zijn nog geen aanbiedingen uitgebracht bij Benfica. Er zijn gesprekken, er zijn geruchten en er is informatie vanuit de pers dat clubs geïnteresseerd zijn. Het klopt dat bij internationale bijeenkomsten het merendeel van de belangrijkste Europese clubs naar Félix vraagt. We hebben allemaal hoge verwachtingen van Félix, maar objectief gezien is er momenteel nog geen aanbieding binnengekomen voor hem”, stelt de directeur van Benfica.

Onder meer Manchester United, Barcelona, Juventus, Manchester City en Atlético Madrid werden reeds gelinkt aan Félix, die komende maand tijdens de finaleronde van de Nations League andermaal behoort tot de selectie van Portugal. Volgens de laatste berichten hebben Manchester United, Manchester City en Barcelona de beste papieren in de strijd om Félix, al zal dan wel de afkoopclausule van 120 miljoen euro geactiveerd moeten worden.