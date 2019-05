Ajax-aankoop onder vergrootglas na transfer: ‘Jammer dat het zo ging’

Kjell Scherpen sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Ajax. De van FC Emmen afkomstige doelman geeft op het clubkanaal nog een laatste interview voordat de focus op zijn nieuwe werkgever gaat. Scherpen, die in april een vierjarig contract heeft ondertekend in de Johan Cruijff ArenA, erkent dat hij op sportief gebied een aantal turbulente weken achter de rug heeft.

“Iedereen wil wat van je en praat erover”, geeft de aan Ajax verkochte sluitpost toe in het afscheidsinterview met de Eredivisionist uit Emmen. “Ik probeerde er zoveel mogelijk niet mee bezig te zijn, maar uiteraard gaat het wel door je hoofd.” De nieuwbakken Ajacied laat Emmen achter in de wetenschap dat er in Drenthe ook volgend seizoen Eredivisie-voetbal wordt gespeeld. Het elftal van trainer Dick Lukkien eindigde namelijk op de veertiende plaats.

Een transfer van FC Emmen naar Ajax is relatief groot nieuws en Scherpen was zich er dan ook van bewust dat er meer dan gemiddeld op zijn prestaties werd gelet in de laatste fase van afgelopen seizoen. “Dan weet je dat er anders naar je gekeken wordt met elke wedstrijd die je speelt. Als je een foutje maakt, dan is dat gelijk waar het over gaat. Op zich jammer dat het zo ging, maar op zich heb ik het denk ik wel redelijk onder controle gehad en tijdens wedstrijden er niet heel veel last van gehad.”

Scherpen kan niets met de kritiek dat hij te vroeg in zijn loopbaan voor een topclub kiest. Hij staat voor honderd procent achter de transfer naar de Amsterdamse club. “Ik heb hier (bij FC Emmen, red.) nu zeven jaar gezeten. Voor mijn gevoel is het tijd voor een andere omgeving, andere mensen en andere trainingen”, zo besluit de aanwinst van Ajax.