Swart: ‘Die moeten ze halen, absoluut, hij is een echte Ajax-speler’

Real Madrid-huurling Martin Ödegaard maakte dit seizoen furore in de Eredivisie bij Vitesse en staat nu volgens diverse berichten in de belangstelling van Ajax. Het Spaanse Marca wist daarentegen te melden dat ook het Bayer Leverkusen van Peter Bosz interesse heeft in de diensten van de middenvelder, terwijl een terugkeer naar Spanje tevens tot de mogelijkheden behoort. Toch ziet Sjaak Swart 'absoluut' een Ajax-speler in de Noor.

Door Peter van Drunen

Op de presentatie van de biografie van Keje Molenaar spreekt Sjaak Swart de vurige hoop uit dat Martin Ödegaard door zijn Ajax wordt ingelijfd. “Die moeten ze halen, absoluut”, zegt Mister Ajax stellig in gesprek met DAZN. “Hij kan in zijn eentje het verschil maken. Hij kan een man uitspelen, iemand voor de goal zetten en een doelpunt maken, Ja, dat zijn de spelers die wedstrijden kunnen lezen, die weten waar ze naartoe moeten.”

In de video hierboven spreekt Sjaak Swart op de boekpresentatie van Keje Molenaar over een eventuele transfer van Martin Ödegaard naar Ajax.

Ödegaard heeft nog een contract tot 2021 in Madrid. De zestienvoudig Noors international zal na de finale van de play-offs naar de Spaanse hoofdstad afreizen om met de club en zijn zaakwaarnemer in gesprek te gaan. Swart hoopt dat Ödegaard ervoor kiest om eerst te rijpen in Amsterdam. “Ajax is goed om te beginnen. Hij is ook jong. Dit is toch een mooie opstap voor de komende twee jaar? Kijk, vroeger was Ajax een topclub en moest je gewoon bij Ajax blijven. Dat is nu niet meer."

De twintigjarige linkspoot maakt zich eerst op voor de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht. De heenwedstrijd wordt vrijdag in Utrecht gespeeld. De return staat voor dinsdagavond op het programma. De Domstedelingen hopen revanche te nemen op de finale van vorig jaar.