‘Sarri lost Guardiola af als topkandidaat bij Juventus’

Maurizio Sarri is volgens La Gazzetta dello Sport topkandidaat om Massimiliano Allegri op te volgen bij Juventus. De Italiaanse sportkrant meldt vrijdag dat de huidige manager van Chelsea al heeft gesproken met Fabio Paratici, technisch directeur van la Vecchia Signora. De ‘td’ van Juventus sprak tijdens zijn verblijf in Londen ook met de broer annex zaakwaarnemer van Mauricio Pochettino. Ook de manager van Tottenham Hotspur staat op het kandidatenlijstje van Paratici, al heeft de Argentijnse coach een doorlopend contract tot medio 2022, wat een eventuele aanstelling in Turijn er niet gemakkelijker op maakt.

Sarri is volgens berichtgeving van Corriere dello Sport goed in people management en heeft vanwege hun gezamenlijke periode bij Napoli een goede band met Gonzalo Higuaín. De 31-jarige aanvaller is door Juventus uitgeleend aan Chelsea, al is dat nog geen doorslaand succes gebleken. Het lijkt er dan ook op dat de Argentijn deze zomer terugkeert in Turijn. Sarri wilde op de persconferentie van afgelopen woensdag niet bevestigen dat er een einde komt aan zijn dienstverband bij Chelsea. “Ik heb hier nog een tweejarig contract en er is nog geen contact geweest met andere clubs. Ik praat na de Europa League-finale (op 29 mei tegen Arsenal, red.) met het bestuur. Dan hoor ik of ze tevreden zijn over mijn werk of juist niet.”

De Italiaanse trainer loodste Chelsea naar de derde plaats in de Premier League, waardoor een toegangsbewijs voor de groepsfase van de Champions League verzekerd is. Daarnaast haalden de Londenaren de finale van de EFL Cup, waarin Manchester City na het nemen van strafschoppen te sterk bleek, en de eindstrijd van de Europa League. Desondanks is de relatie met zijn spelersgroep niet optimaal en is eigenaar Roman Abramovich volgens berichten in de Engelse media al enige tijd op zoek naar een geschikte opvolger van Sarri.

Josep Guardiola leek eerder deze week topkandidaat van Juventus te zijn, maar tot een deal met Manchester City lijkt het niet te komen. De Engelse kampioen gaf bij monde van bestuurslid Alberto Galassi een verklaring over de geruchten omtrent Guardiola. “Ik ben onaangenaam verrast door dit bizarre nieuws“, zei de bestuurder woensdag in gesprek met Sky Italia. “Ten eerste wil onze manager blijven en heeft hij nog een contract voor twee seizoenen. Daarnaast lijkt het mij nogal onwaarschijnlijk dat Juventus groot nieuws als dit op deze manier uit zou laten lekken. Een presentatie over enkele dagen? Het slaat nergens op, dat is onmogelijk. Het is fake news. Pep wil dolgraag in Manchester blijven, blijkbaar is er niet goed geluisterd toen hij onlangs zei dat hij nog zeker twee jaar blijft.”