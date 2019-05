Liverpool vraagt minimaal 17 miljoen van Napoli

Voor James Rodríguez zijn er voldoende opties in de Premier League. De middenvelder, afgelopen seizoen door Real Madrid verhuurd aan Bayern München, kan naar Liverpool, Manchester United en Arsenal. (Daily Mirror)

Rafael Benítez denkt vooralsnog niet aan een vertrek bij Newcastle United. Hij heeft de geïnteresseerde clubs AS Roma en Olympique Marseille laten weten op een nieuw contract bij the Magpies te rekenen. (Evening Chronicle)