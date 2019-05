Tadic: ‘Ik denk dat ik die nacht serieus een uur niet heb gehuild’

Dusan Tadic heeft zijn eerste seizoen bij Ajax achter de rug, waarin de landstitel en de TOTO KNVB Beker werden veroverd. De Amsterdammers kenden tevens een indrukwekkende Champions League-campagne, waarin Tottenham Hotspur uiteindelijk in de allerlaatste seconde van de return de weg naar de finale dwarsboomde. In gesprek met Ajax Life geeft Tadic te kennen dat die uitschakeling heel hard aankwam.

“Weet je, als ik teleurgesteld ben, vind ik het fijn om te huilen. Jezelf even overgeven aan de emotie. Dan haal je het allemaal uit je lichaam”, vertelt Tadic. Tottenham Hotspur won in de Johan Cruijff ArenA met 2-3. “Toen ik thuiskwam, zette ik wat droevige Servische muziek op en ging op de bank zitten. Daarna ging ik naar bed. Ik denk dat ik die nacht serieus een uur niet heb gehuild. Toen ik mijn kinderen de volgende ochtend zag, hielp dat ook.”

Tadic is van mening dat zowel het winnen van de dubbel als de Champions League-campagne eruit springen dit seizoen. “Het was alweer een tijd geleden dat Ajax de dubbel won. Of niet? Dit was een fantastisch seizoen, we werden steeds hongeriger. Ajax maakte de Champions League opwindend. We hadden het verdiend om de finale te spelen”, stelt de Servische aanvaller. Hij was dit seizoen in 56 officiële wedstrijden goed voor 38 doelpunten en 24 assists.

Hij verklaart dat de winterstop hem heeft geholpen om fit te blijven. “Ik was dat niet meer gewend, omdat je in Engeland dan gewoon doorspeelt, maar die had ik echt even nodig. Daarnaast let ik goed op mijn voeding en ligt het ook aan de manier van spelen. Als je, zoals bij Southampton, elke week moet verdedigen en bikkelen is het lichamelijk vermoeiender. Ons spel gaf me dit seizoen juist energie.”